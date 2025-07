Don Matteo trovato morto così: un intero paese sotto choc

Un giovane sacerdote, amato e rispettato, è stato trovato senza vita nel suo appartamento adiacente all’oratorio di cui era responsabile. La notizia ha lasciato tutti sconvolti e ha aperto numerosi interrogativi sulle cause di questa improvvisa tragedia.

Cannobio, Don Matteo Balzano trovato morto in casa a 35 anni

La comunità di Cannobio è in lutto per la prematura scomparsa di Don Matteo Balzano. Il sindaco, Gian Maria Minazzi, ha espresso il dolore dell’intera comunità al Corriere della Sera, sottolineando quanto Don Matteo fosse benvoluto da tutti. La morte del vice parroco, avvenuta nel Verbano-Cusio-Ossola, ha suscitato un profondo cordoglio tra i cittadini. La notizia è stata confermata dalla diocesi di Novara, che ha comunicato che Don Matteo non si era presentato a celebrare la messa del mattino, destando così preoccupazione tra i fedeli. La scoperta del corpo senza vita ha gettato tutti nello sconforto.

Cosa ha fatto Don Matteo il giorno prima della scomparsa

Il giorno precedente alla sua scomparsa, Don Matteo aveva animato una serata di tombola per i residenti, dimostrando ancora una volta il suo forte legame con la comunità. «Proprio ieri sera aveva organizzato una tombola in paese. Quella della morte di Don Matteo è una notizia che lascia tutta la comunità senza parole e nel dolore. Nulla però ha mai fatto presagire che stesse vivendo una situazione di disagio. Aveva creato un bel rapporto con i giovani e aveva appena organizzato il Grest».

