“È nata”. La famosa cantante diventa mamma per la prima volta

Tenetevi forte, perché il mondo del gossip ha appena accolto una nuova protagonista. La regina dei social e delle hit estive, ha finalmente abbracciato la sua prima figlia a soli 29 anni. L’annuncio? Ovviamente su Instagram, dove la cantante ha lasciato tutti a bocca aperta con tenerissime foto e una dichiarazione che ha già fatto il giro del web. In fondo, chi meglio di lei poteva svelare la notizia con stile?

Lele Pons diventa mamma, è nata la prima figlia

Cinque mesi fa aveva già fatto intendere ai suoi fan che qualcosa bolliva in pentola, ma nessuno poteva immaginare che il lieto evento sarebbe arrivato proprio il 26 luglio. E, per rendere tutto ancora più misterioso, la comunicazione ufficiale è arrivata solo adesso.

Sul suo profilo Instagram, Lele non si è risparmiata: ha condiviso le prime emozioni da neomamma con le parole: “Il mio mondo. Sono mamma ora“. Sguardo sognante, un filo di stanchezza (chi può biasimarla?) e una gioia che traspare da ogni pixel. D’altronde, l’arrivo di una bimba cambia tutto, soprattutto dopo due anni di matrimonio da favola. Il post è stato letteralmente invaso da auguri e cuoricini, con una pioggia di messaggi da VIP internazionali.

Chi è il padre della piccola

Il padre della neonata è il rapper portoricano Guaynaa. Lui e Lele sono convolati a nozze il 4 marzo 2023 a Miami, in un matrimonio che ha fatto impallidire le serie tv americane. Tra le damigelle d’onore, nientemeno che Paris Hilton. E non mancavano nomi come Becky G, Natti Natasha e Camila Cabello. Una guest list da sogno, che ha trasformato l’evento in una vera passerella di celebrità. Ora Lele Pons e Guaynaa sono diventati genitori. Che nome hanno scelto per la piccola?

