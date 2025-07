“È nata Lea”: la famosissima diventa mamma per la seconda volta

Una piccola nascita ha illuminato le ultime ore di una delle famiglie più seguite d’Italia. Tra foto dall’ospedale, dediche in inglese e coccole zia-nipotina, la notizia è arrivata dritta sui social, con il solito mix perfetto di spontaneità e strategia mediatica. Una delle protagoniste del web ha allargato la sua famiglia e, come spesso accade, la condivisione è stata immediata e curatissima, scatenando migliaia di like, cuori e congratulazioni.

Francesca Ferragni mamma bis: è nata Lea

È ufficiale: Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti sono diventati genitori per la seconda volta. Il 5 luglio è venuta al mondo Lea, sorellina del piccolo Edoardo, nato nel 2021. Si tratta della prima femmina in casa per la coppia, che ha voluto condividere la gioia con amici, parenti e fan attraverso un post Instagram dolcissimo, accompagnato da un carosello di immagini direttamente dalla camera d’ospedale.

L’annuncio è stato subito rilanciato da Chiara Ferragni, che ha accolto la nuova nipotina scrivendo, in perfetto stile Ferragni, una dedica in inglese: “Welcome to the world Lea. Proud to be auntie for the second time”. Le sue parole, brevi ma sentite, hanno fatto il giro dei social nel giro di pochi minuti, accompagnate da teneri scatti della zia con la neonata in braccio.

Il papà Riccardo tra calcio e musica metal

Non poteva mancare, in questo quadretto perfetto, la presenza del neo-papà Riccardo Nicoletti, che ha voluto subito “marcare” la nuova arrivata con due simboli molto precisi: una sciarpa della Cremonese e una maglia dei Deftones, la storica band alternative metal americana. Una dichiarazione d’amore e di gusti, quasi un benvenuto personalissimo per la piccola Lea, che ancora prima di pronunciare una parola ha già ricevuto la sua prima “impronta” musicale e sportiva.

Accanto a loro, anche il fratellino Edoardo, che a giugno ha compiuto tre anni, e il cane di famiglia, Gabri, pronti ad accogliere con entusiasmo la nuova sorellina. Il post è diventato in breve tempo un vero e proprio evento social, con migliaia di commenti e cuoricini, tra cui quelli di amici celebri e influencer.

