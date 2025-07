Personaggi tv. Michelle innamoratissima, chi è il nuovo fidanzato: il retroscena sul primo incontro – Ormai è chiaro: Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera non tengono più nascosta la loro relazione. I loro sorrisi, gli abbracci e i baci sotto il caldo sole estivo raccontano una storia d’amore tenuta nascosta per mesi e ora finalmente svelata senza timori. Come raccontato dal settimanale Chi, i due si sarebbero conosciuti grazie ad alcune amicizie in comune nel mondo dell’imprenditoria e si sono avvicinati piano piano, lasciando che la loro intesa crescesse lontano dai riflettori.

Leggi anche: “L’Isola dei famosi”, stasera la finale: dove si svolge e quando i naufraghi tornano in Italia

Leggi anche: “Non è semplice, ti piange il cuore”: Fedez rivela la decisione sui figli (VIDEO)

Un appartamento di lusso: il colpo di fulmine tra le mura

Il primo incontro ufficiale tra Michelle e Nino ha un retroscena curioso e quasi da film. A rivelarlo è il settimanale Oggi, che per primo ha mostrato le immagini della coppia insieme. Secondo il giornalista Alberto Dandolo, il vero “galeotto” è stato un appartamento di lusso a Milano. Michelle e Nino, infatti, si conoscevano già, ma non avevano mai avuto occasione di frequentarsi. Il caso ha voluto che entrambi desiderassero acquistare lo stesso immobile e si fossero rivolti separatamente allo stesso agente immobiliare.

Chi ha comprato la casa alla fine?

Alla fine l’appartamento è stato comprato da Tronchetti Provera, ma questo evento ha fatto scoccare la scintilla e ha trasformato l’agente in un vero e proprio cupido. La coppia ha poi confermato il feeling anche al concerto di Vasco Rossi, mostrando una complicità evidente. Chissà se quella casa diventerà un giorno il loro nido d’amore: per ora, Michelle e Nino stanno vivendo un sentimento intenso.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva