Elezione Papa, la scoperta sul bel prete intervistato in piazza: di chi si tratta

Nel bel mezzo del Conclave per l’elezione di Papa Leone XIV, tra cardinali e fumate bianche, chi avrebbe mai immaginato che un giovane prete avrebbe catalizzato l’attenzione del mondo intero? Il fascino irresistibile di un sacerdote non è passato inosservato, accendendo i riflettori su di lui più dello stesso nuovo pontefice. Chi è questo prete?

Il video del bel prete diventa virale

Le telecamere lo hanno catturato tra la folla di Piazza San Pietro, un uomo in talare nera che sembrava il protagonista di una serie TV di successo. Basta un sorriso smagliante e uno stile impeccabile per trasformare questo giovane prete in una star virale. Si tratta di padre Jefferson Merighetti, la cui eleganza e presenza scenica hanno stregato il popolo del web.

Tutti pazzi per Padre Jefferson Merighetti

Nel video che ha spopolato online, Merighetti discute con un intervistatore, affascinando il pubblico con il suo sorriso. I social media sono esplosi, con molti che inizialmente hanno pensato fosse uno scherzo o un attore mascherato. Ma no, è tutto vero: padre Jefferson è un sacerdote in servizio dell’arcidiocesi di São Sebastião a Rio de Janeiro.

