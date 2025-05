Terremoto, forte scossa in Italia poco fa

Oggi, martedì 13 maggio 2025, una forte scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione. Il sisma è stato registrato alle ore 12:08 dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Un’altra scossa, più lieve, ha seguito la prima.

Terremoto nei Campi Flegrei oggi, forte scossa alle 12: il sisma avvertito dalla popolazione

L’evento tellurico di magnitudo 4.4 è stato chiaramente percepito da moltissimi cittadini, specialmente nei quartieri occidentali di Napoli come Fuorigrotta, Bagnoli e Pozzuoli, spingendo molte persone a scendere in strada per la paura. Alcune scuole della zona sono state evacuate. Poco dopo, un’altra scossa, di magnitudo 3.5, ha colpito i Campi Flegrei.

Non ci sono danni

Al momento non risultano danni a persone o edifici, ma i controlli sono in corso da parte della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Il sisma rientra nel contesto del bradisismo flegreo, un fenomeno che da mesi sta causando un progressivo sollevamento del suolo nella zona, con scosse frequenti e una crescente preoccupazione tra residenti e autorità. Perché ci sono tanto spesso i terremoto nei Campi Flegrei?

