Allarme sul volo Ryanair, panico e passeggeri bloccati: cos’è successo

Momenti di paura all’aeroporto, dove un volo Ryanair proveniente da Porto è stato bloccato in pista a seguito di un allarme bomba. A bordo c’erano 166 passeggeri. Le autorità hanno immediatamente attivato i protocolli di emergenza, chiudendo la pista e spostando l’aereo in un’area isolata. Ecco cosa sappiamo finora su questo grave episodio.

Allarme bomba su un volo Ryanair a Bruxelles Charleroi: cos’è successo

Tutto è iniziato alle 10:56 di martedì 13 maggio 2025, quando un aereo Ryanair proveniente da Porto, Portogallo, è atterrato regolarmente all’aeroporto Bruxelles Sud Charleroi (BSCA). Poco dopo il suo arrivo, è scattato un allarme bomba a bordo. La notizia è stata confermata dai media locali e dall’ufficio stampa dell’aeroporto, generando immediatamente il panico tra i passeggeri e un massiccio intervento delle forze dell’ordine. A riferirlo è Nathalie Pierard, portavoce dello scalo, che ha dichiarato: “Il volo è stato messo in sicurezza. Le operazioni di evacuazione verranno svolte seguendo le indicazioni della polizia”. Un perimetro di sicurezza è stato subito allestito attorno all’aereo e la pista è stata chiusa, mentre le autorità procedevano con i controlli.

166 passeggeri a bordo evacuati

Il volo era completo: 166 persone si trovavano a bordo, tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Secondo quanto riportato, nessuno è rimasto ferito, ma l’operazione di evacuazione è stata rallentata dalla necessità di agire con la massima prudenza. I passeggeri sono stati trattenuti inizialmente all’interno del velivolo, poi fatti scendere e condotti in un’area sicura dell’aeroporto. “L’aereo è stato spostato in una zona isolata del piazzale”, ha spiegato ancora Pierard. “Il terminal è rimasto aperto, ma con operazioni fortemente rallentate. Tutti gli altri voli sono stati momentaneamente sospesi per permettere ai reparti specializzati di completare i controlli”. Nel frattempo, il nucleo artificieri e le unità cinofile della polizia belga hanno avviato le verifiche a bordo, ispezionando ogni comparto del velivolo alla ricerca di eventuali ordigni o elementi sospetti.

