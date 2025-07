Emanuela trovata morta, l’esito dell’autopsia gela tutti: cosa è emerso – Una morte che lascia più domande che certezze. Il corpo senza vita di Emanuela Ruggeri, 32 anni, è stato ritrovato domenica scorsa tra i cespugli di via del Mandrione, in zona Tuscolano, a Roma. Era scomparsa da lunedì 14 luglio, dopo essersi allontanata da casa nel quartiere Colli Aniene, intorno alle 20. Da allora, il silenzio. Nessuna notizia, nessuna segnalazione utile, fino al tragico epilogo. Adesso, sul caso indaga la Procura della Repubblica di Roma, che ha affidato l’inchiesta agli investigatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato. L’obiettivo è ricostruire, tassello dopo tassello, le ultime ore di vita della giovane donna.

I primi risultati dell’autopsia, eseguita lunedì, escludono una morte violenta: nessuna frattura ossea, nessun segno evidente di aggressione sul corpo. Una notizia che sposta l’attenzione degli inquirenti verso un’altra ipotesi: la morte come conseguenza di altro reato. Secondo quanto trapela, la pista più accreditata al momento è quella dell’overdose. Ma solo i risultati completi degli esami tossicologici, attesi nei prossimi giorni, potranno fare piena luce sulle reali cause del decesso. Intanto, gli agenti lavorano senza sosta per ricostruire il quadro dei movimenti di Emanuela, tra il momento della scomparsa e quello del ritrovamento.

Una sera qualunque, poi il buio

Era uscita di casa dicendo alla madre che sarebbe andata a trovare un’amica. Ma, come ha raccontato la stessa madre, «non ci è mai andata». Dopo un ultimo messaggio, il suo cellulare si è spento. Emanuela non ha più dato segni di vita. Nessuna risposta, nessun avvistamento, fino alla terribile scoperta di domenica. A lanciare l’allarme era stata proprio la madre, che aveva chiesto aiuto pubblicamente: «Aiutatemi, sono una mamma disperata», aveva dichiarato, sperando in una segnalazione, una traccia, un indizio.

