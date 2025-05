Emanuele evaso e in fuga, è giallo sulla collega scomparsa: cosa emerge su loro due

Una mattina di sangue, una donna scomparsa e un detenuto in fuga. Sembra la trama di un thriller, ma è quanto realmente accaduto a Milano, all’alba del 10 maggio, davanti all’elegante Hotel Berna. Il protagonista, Emanuele De Maria, era un detenuto in semilibertà per un femminicidio. Ora è ricercato per tentato omicidio e forse non solo. Le indagini si intrecciano con un’altra sparizione inquietante.

Un’aggressione brutale in pieno centro a Milano

È successo tutto in pochi minuti. Sabato 10 maggio, alle 6:20 del mattino, una tranquilla via del centro milanese si è trasformata in scena del crimine. Hani Nasr F.A., 51 anni, barista dell’Hotel Berna, è stato aggredito da un collega con cinque coltellate. Il presunto responsabile è Emanuele De Maria, 35enne napoletano, detenuto in semilibertà per un femminicidio avvenuto nel 2016. La dinamica è stata in parte ripresa dalle telecamere di via Napo Torriani, come riportato dall’Adnkronos. Le immagini mostrano De Maria colpire Nasr con una violenza spietata: una coltellata al torace, due alla schiena, una al braccio e una, profonda, al collo. Quest’ultima ha interessato carotide e giugulare. La vittima è ora ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Niguarda, in condizioni gravissime.

Il mistero della barista scomparsa: che fine ha fatto Chamila?

A rendere ancora più cupo il quadro c’è un dettaglio inquietante: Arachchilage Dona Chamila Wijesuriyauna, 50 anni, barista dello stesso hotel e collega dei due uomini, è scomparsa il giorno prima dell’aggressione. Il suo cellulare è stato ritrovato a Bignami, capolinea della linea lilla della metro. Proprio lì è stato visto anche De Maria poche ore prima dell’attacco. Secondo quanto ricostruito da Il Giorno, De Maria e Chamila si erano incontrati il 9 maggio alle 14, nei pressi di viale Fulvio Testi, vicino alla casa della donna. Si sono diretti verso il Parco Nord e due ore dopo lui è solo a Bignami. Di lei, nessuna traccia. La famiglia, preoccupata, ne ha denunciato la scomparsa quella sera stessa. Le telecamere e i tracciamenti telefonici sono ora fondamentali per capire cosa sia accaduto in quelle due ore. Si ipotizza un legame sentimentale tra Chamila ed Emanuele De Maria, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

