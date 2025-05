Eurovision 2025: tutti i favoriti secondo i bookmaker. Italia outsider, sorpresa dalla Francia?

Mancano ormai poche ore all’inizio dell’Eurovision Song Contest 2025, che quest’anno infiammerà Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. L’atmosfera si fa elettrica, la città si riempie di delegazioni, fan e curiosi, mentre le scommesse impazzano e i bookmaker aggiornano di ora in ora le quote. Dopo la vittoria di Nemo nel 2024 con The Code, sembra che il trofeo sia destinato a volare ancora lontano dall’Italia. Ma non tutto è deciso: l’effetto palco potrebbe stravolgere i pronostici.

I favoriti assoluti: Svezia e Austria puntano dritto al podio

Secondo i pronostici, i riflettori sono puntati su KAJ, il trio svedese composto da Kevin Holmström, Axel Åhman e Jakob Norrgård. Il loro brano Bara bada bastu sta sovvertendo le aspettative sulla tradizione pop del Paese, proponendo qualcosa di nuovo e coinvolgente. Se dovessero vincere, per la Svezia sarebbe l’ottavo trionfo nella storia dell’Eurovision.

Subito dietro troviamo JJ, il rappresentante dell’Austria, che porta in gara la ballad Wasted Love. Un brano che unisce le atmosfere intime del pop contemporaneo agli slanci dell’opera lirica: un mix sofisticato, perfetto per catturare giurie e pubblico. Il palco del St. Jakobshalle potrebbe diventare il teatro di una vittoria annunciata. E l’Italia, dove si piazza?

