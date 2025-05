La famosa cantante muore in un tragico incidente in casa: era famosissima

La scena musicale internazionale piange la scomparsa di una delle sue voci più iconiche. A soli 66 anni, la cantautrice che ha incantato e provocato con canzoni come “I Kissed a Girl” e “Supermodel” è morta in un tragico incendio. Nota per il suo impegno come attivista LGBTQ+, ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale grazie alla sua capacità di abbattere barriere e infrangere tabù. (Continua dopo le foto)

Nel corso della sua carriera, ha saputo coniugare musica e attivismo, affrontando temi complessi come la sessualità e la politica con uno stile diretto e ironico. Recentemente, aveva lavorato a un musical autobiografico intitolato “F*ck 7th Grade”, la cui uscita era prevista per giugno insieme a un vinile commemorativo dei suoi successi più celebri.

