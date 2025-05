Autobus contro auto al casello in autostrada, ci sono morti

Durante le celebrazioni per la Festa dei Lavoratori, si è verificato uno sconvolgente incidente stradale, causando la morte di dieci persone, tra cui bambini. La gioia della festività si è trasformata in un incubo per le famiglie coinvolte, lasciando un segno indelebile nella comunità locale. (Continua dopo le foto)

Filippine, bus travolge auto in coda al casello

Il luogo dell'incidente è stato identificato come un casello particolarmente trafficato della provincia di Tarlac, a nord di Manila, nelle Filippine. Le autorità locali hanno descritto una situazione critica per la viabilità, con un flusso massiccio di veicoli a causa delle celebrazioni. Si contano diversi morti e feriti nel tragico schianto che ha coinvolto diversi mezzi.

I soccorsi

Le operazioni di soccorso sono durate diverse ore, coinvolgendo vigili del fuoco, polizia e ambulanze. Le autorità hanno sottolineato l’importanza della prudenza alla guida, specialmente per i conducenti di mezzi pubblici. In futuro, si prevede un incremento delle campagne di sensibilizzazione per prevenire simili tragedie. Il dramma che ha colpito Tarlac è un monito per tutti gli automobilisti a mantenere alta l’attenzione e a rispettare le norme di sicurezza stradale, specialmente in contesti di traffico elevato.

