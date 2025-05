Caso Paganelli, Dassilva ricoverato in ospedale: cos’è successo

Louis Dassilva, il 35enne accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, è stato ricoverato il 1° maggio all’ospedale Infermi di Rimini. Il ricovero è stato disposto in via precauzionale, dopo che le condizioni fisiche e mentali del detenuto sono peggiorate in modo evidente. Valeria Bartolucci aveva espresso la sua preoccupazione per le condizioni di salute del marito a Ore 14, poi il ricovero. (Continua dopo le foto)

Louis Dassilva ricoverato a Rimini: sciopero della fame contro la carcerazione per l’omicidio di Pierina Paganelli

L’uomo ha avviato da circa una settimana uno sciopero della fame e, secondo i suoi legali, sarebbe determinato a proseguirlo. La moglie di Dassilva, Manuela Bartolucci, ha dichiarato che il marito è fortemente dimagrito, disidratato e ha perso lucidità. Secondo quanto riferito, dallo scorso venerdì avrebbe smesso anche di bere. “Sta perdendo la speranza, si sente accerchiato e non ha più la forza di lottare”, ha raccontato la moglie. Ad una settimana dallo sciopero della fame, le sue condizioni di salute sono precipitate ed è stato necessario il ricovero in ospedale. (Continua dopo le foto)

L’accusa e l’indagine

Dassilva è in carcere dal 16 luglio 2023, con l’accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli, sua vicina di casa a Rimini. L’uomo si è sempre dichiarato innocente. Il suo nome è finito al centro delle indagini anche per la relazione extraconiugale con Manuela Bianchi, nuora della vittima, attualmente indagata per favoreggiamento.

