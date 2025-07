La famosa italiana si sposa per la terza volta a 50 anni: chi è il marito

Un matrimonio lontano dai clamori mediatici, ma ricco di emozioni sincere. La famosa italiana ha detto “sì” per la terza volta, unendosi in matrimonio con Vittorio, chef e attore. La cerimonia civile, celebrata nel piccolo Comune di Piozzano, è stata intima e informale, in perfetto stile con la nuova vita che la coppia ha scelto. Una giornata di affetto, ironia e semplicità, che racconta molto più di quanto appaia.

Un matrimonio lontano dai riflettori: «Una festa piccola, ma piena»

Luna Berlusconi, figlia di Paolo Berlusconi e nipote dell’ex premier Silvio, si è sposata. Venerdì 4 luglio 2025, tra il verde delle colline piacentine, Luna Berlusconi e Vittorio Vaccaro si sono uniti in matrimonio con una cerimonia civile sobria ma significativa. «Una festa piccola, ma piena», ha scritto lo sposo sui social, condividendo alcuni scatti del lieto evento. A fare da cornice, pochi intimi: una ventina di invitati, tra amici e familiari. Atmosfera informale, abiti casual, e un’atmosfera di autenticità lontana dal glamour che ci si aspetterebbe dal cognome Berlusconi.

La cerimonia è stata celebrata da Patrizia Marrocco, parlamentare e amica della sposa, nella sede comunale di Piozzano, luogo che la coppia ha scelto da tempo come rifugio di vita quotidiana. Nessuna mondanità forzata, ma il calore di un’unione celebrata in semplicità, con il sorriso di chi ha scelto, finalmente, la direzione giusta.

L’ironia di papà Paolo Berlusconi

A rendere ancora più vivace la narrazione della giornata, ci ha pensato Paolo Berlusconi, con una battuta delle sue. Commentando il terzo matrimonio della figlia, ha dichiarato: «Dopo due tentativi, mia figlia ha finalmente trovato la sponda giusta, ed era ora… perché non sa cucinare!». Un’ironia che riflette la leggerezza e l’affetto familiare con cui è stato accolto questo nuovo inizio.

Luna Berlusconi, oggi 50enne, ha infatti due divorzi alle spalle. La nuova unione con Vaccaro sembra però segnare un punto di svolta, anche perché i due condividono da tempo non solo la vita privata, ma anche un progetto professionale: nel 2024 hanno aperto insieme a Milano il ristorante Bettola Siciliana, sintesi della loro passione per l’ospitalità e la buona cucina.

