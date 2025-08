Il famoso cantante si sposa e dopo due settimane muore: era malato da tempo – Sembrava la scena perfetta di un film: una cerimonia intima, il sole che filtra attraverso vetrate artistiche, due mani che si stringono con forza, mentre il tempo sembra fermarsi. Ma questa non era finzione.

È accaduto davvero, il 19 luglio, nel cuore del Nebraska, al Chihuly Sanctuary del Fred & Pamela Buffett Cancer Center di Omaha. Una ventina di persone, tra familiari e amici, si è riunita per assistere a un matrimonio speciale, celebrato nonostante il tempo fosse ormai contato. Lui aveva gli occhi stanchi, segnati dalla malattia. Lei un sorriso che non voleva cedere alla disperazione. Una promessa d’amore pronunciata in punta di voce, ma con una forza che solo chi ha molto da perdere riesce a mettere nelle parole.

Una vita vissuta senza freni, un addio pieno d’amore

Due settimane dopo quel sì, il 2 agosto, se ne andava nel sonno, vinto da un tumore. Aveva 59 anni. Solo allora molti hanno riconosciuto, nei racconti commossi e nelle magliette indossate al matrimonio, il volto e la voce graffiante di un’icona del rock underground: David Patrick Roach, frontman dei Junkyard, la band fondata a Los Angeles nel 1986 e accostata, per stile e impatto, ai Guns N’ Roses. Roach aveva fatto della sua esistenza una lunga corsa tra palchi affollati, eccessi e silenzi. «Voglio solo passare gli anni che mi restano cercando di recuperare tutto quello che ho perso», aveva confidato al New York Times appena un giorno prima di morire. «Ho avuto tante relazioni infelici, tanto caos. Ora tutto questo è alle spalle. Jennifer è una donna eccezionale. Vogliamo solo una vita felice e tranquilla», aveva aggiunto.

Un amore nato online, cresciuto al telefono

Jennifer Michael, 49 anni, originaria di Omaha, aveva lasciato un commento sotto il post di una band. Niente di strano. Lui rispose. Era dicembre 2022. Così è iniziata la loro storia. Lei stava vivendo la fine di un matrimonio lungo 25 anni, lui stava tentando di rimettere insieme i pezzi di una vita sfuggita di mano. «David aveva un umorismo tagliente, tipico della Gen X. Ci siamo capiti subito», ha raccontato Jennifer al New York Times. Passavano ore al telefono. Lei lo trovava brillante, gentile, un cuoco formidabile. Lui non sembrava rendersi conto di quanto fosse speciale. Si incontrarono di persona per la prima volta nel maggio 2023 ad Austin, e da lì nulla fu più come prima. A ottobre, David lasciò il Texas e si trasferì a Omaha, per iniziare una nuova vita con Jennifer. Tra mercatini, concerti e normalità, sembrava finalmente arrivata una tregua.

