Ferrari sfreccia fuori dall’autostrada e precipita nel fiume, è tragedia: chi c’era a bordo. Una giornata che prometteva emozioni forti e panorami mozzafiato si è trasformata in un incubo. Un raduno esclusivo di appassionati di supercar è stato segnato da un tragico incidente che ha lasciato un segno indelebile tra i partecipanti. L’adrenalina e l’entusiasmo che pervadevano l’aria si sono dissolti in un istante, sostituiti da un senso di sgomento e impotenza.

Terribile incidente: Ferrari esce di strada e precipita nel fiume

Il rombo dei motori, che fino a poco prima echeggiava tra le montagne, si è fatto silenzio quando una delle vetture ha perso il controllo. Una Ferrari nera, tra le più ammirate del raduno, è uscita di strada in un punto critico del percorso. La macchina, un gioiello da oltre 300.000 euro, ha incontrato un destino inaspettato, precipitando verso il basso, in un tratto di fiume. A bordo, una coppia britannica, le cui vite si sono fermate in quell’attimo fatale.

Una corsa senza ritorno: il dramma dopo il raduno di supercar

L’incidente ha avuto luogo durante raduno automobilistico che prevedeva un tour. L’evento era dedicato agli amanti di queste lussuose vetture. Erano circa le 14 quando l’auto, parte di un convoglio di venti supercar, ha sbandato in una curva, per poi ribaltarsi più volte prima di finire nel fiume. La dinamica è ancora avvolta nel mistero, e le autorità sono al lavoro per ricostruirne i dettagli.

