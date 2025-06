Fiamme altissime, incendio spaventoso nel magazzino: cosa c’era all’interno – In alcune regioni del pianeta, la battaglia contro il traffico di droga si manifesta in modi estremi e significativi. Non solo un problema locale, ma un sistema profondamente radicato, spesso sostenuto da enormi interessi economici e protetto da instabilità politica, povertà e corruzione.

Tuttavia, anche in questi contesti difficili, si intensificano i segnali pubblici di resistenza e lotta contro questo fenomeno devastante. Uno dei più recenti atti di sfida è stato messo in atto con un evento spettacolare e simbolico, progettato per inviare un messaggio chiaro a livello globale, sia alla criminalità organizzata che alla comunità internazionale. Nel centro urbano di Yangon, in Myanmar, sono stati distrutti pubblicamente oltre 117 milioni di dollari in sostanze illecite. Questa iniziativa ha avuto luogo in occasione della Giornata internazionale contro l’abuso di droga e il traffico illecito, coinvolgendo complessivamente quasi 300 milioni di dollari di droga confiscata. L’immagine del mastodontico falò ha rapidamente fatto il giro del mondo, mostrando montagne di pillole, cristalli e polveri che bruciavano sotto stretta sorveglianza.

Un simbolo di resistenza

Questo evento ha avuto luogo a poche settimane dall’allarme sollevato dagli esperti delle Nazioni Unite, i quali hanno segnalato un aumento senza precedenti nella produzione e nel traffico di metanfetamine nella regione del Triangolo d’Oro. Quest’area è storicamente riconosciuta per il suo legame con il traffico di droga, e il Stato Shan, situato nell’est del Myanmar, rimane un epicentro della produzione illegale, favorito da un territorio difficile da controllare e dalla debolezza del controllo governativo.

