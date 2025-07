Fortissima grandinata, chicchi fino a 5 centimetri imbiancano le strade: traffico in tilt (VIDEO)

Negli ultimi anni, gli eventi meteorologici estremi si sono intensificati in Italia, causando danni significativi sia alle infrastrutture che alle attività produttive locali. L’imprevedibilità e la forza di questi fenomeni mettono a dura prova la capacità di risposta delle comunità coinvolte, che spesso si trovano a gestire emergenze in tempi rapidissimi. In particolare, quando si verificano grandinate improvvise e intense, i danni possono essere considerevoli e i tempi di ripristino delle normali condizioni di vita allungarsi notevolmente.

Violenta grandinata in Friuli, chicchi fino a 5 centimetri imbiancano le strade

Nella serata di venerdì 11 luglio, una perturbazione di forte intensità ha colpito il Friuli Venezia Giulia, con particolare criticità nella Bassa friulana. I centri abitati maggiormente interessati dall’evento sono stati San Giorgio di Nogaro, Pocenia e Nimis, dove si è abbattuta una grandine di dimensioni eccezionali. I chicchi di ghiaccio, che secondo le testimonianze hanno raggiunto un diametro compreso tra due e cinque centimetri, hanno ricoperto le strade e provocato numerosi disagi, come documentato da numerose immagini e video condivisi online.

Grandinata record in Friuli, traffico in tilt

Le conseguenze immediate hanno riguardato soprattutto la viabilità locale e l’attività quotidiana dei cittadini. In pochi minuti, la situazione è passata dalla normalità al caos, con strade impraticabili e traffico bloccato su molte arterie principali. L’impatto del maltempo si è fatto sentire anche su servizi pubblici e attività commerciali, costringendo molti residenti a ripararsi e ad attendere il termine della tempesta prima di poter riprendere le normali attività.

La raffica di maltempo ha evidenziato come le infrastrutture locali siano sempre più vulnerabili davanti al rapido susseguirsi di fenomeni estremi. La presenza di ghiaccio sulle carreggiate ha causato numerosi problemi alla circolazione e ha richiesto un intervento immediato delle autorità per garantire la sicurezza pubblica e il ripristino della normalità.

