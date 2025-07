Frana devastante, bloccate strade e ferrovie: la situazione

Le abbondanti piogge che si sono abbattute durante la notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 luglio hanno provocato gravi disagi alla circolazione ferroviaria e stradale. In particolare, la circolazione ferroviaria sul tratto coinvolto è stata sospesa per l’intera giornata. La situazione si è rivelata particolarmente critica per i passeggeri dei treni internazionali e per i servizi merci.

Leggi anche: Maltempo Italia, nubifragio travolge il paese: le strade come fiumi (VIDEO)

Maltempo in Alto Adige, frana blocca la linea ferroviaria: treni in tilt

Una frana imponente ha determinato la chiusura completa della ferrovia del Brennero e della strada statale che attraversa il confine, bloccando i collegamenti internazionali e causando notevoli ritardi sui treni diretti verso la Germania. Le ferrovie austriache OeBB hanno attivato un servizio sostitutivo con autobus, obbligando i viaggiatori a scendere al Brennero per raggiungere Innsbruck via strada e poi proseguire verso Monaco di Baviera in treno.

Analoga soluzione è stata predisposta per i treni regionali tra Innsbruck Hbf e Steinach am Brenner, con autobus sostitutivi che coprono la tratta interrotta. I tempi di ripristino del servizio ferroviario rimangono incerti, in attesa di valutazioni tecniche sulle condizioni del terreno e sulle previsioni meteorologiche. Il tratto più colpito si trova tra Innsbruck Hbf e Steinach am Brenner, considerato punto strategico per la mobilità di passeggeri e merci. Le operazioni di sgombero del materiale franato sono in corso, ma le autorità ferroviarie non escludono che i lavori possano protrarsi oltre la giornata odierna, soprattutto in caso di ulteriori precipitazioni.

Nuova frana sulla strada statale 44 della Val Passiria

Oltre alla linea ferroviaria, una seconda frana ha interessato la strada statale 44 della Val Passiria in Alto Adige, nei pressi del Quellenhof nella zona di San Martino. Le intense piogge hanno causato uno smottamento di vasta entità, costringendo le autorità a bloccare completamente il traffico sulla tratta e a istituire percorsi alternativi.

Alcune abitazioni sono state coinvolte dall’evento franoso, ma secondo le autorità locali non si registrano feriti. Per garantire la sicurezza, è stato attivato un senso unico alternato esclusivamente per le autovetture sulla diga del Passirio, rimasta l’unica via percorribile della zona. Il transito resta vietato a autobus e mezzi pesanti per motivi di stabilità. Le squadre dei vigili del fuoco e il servizio strade della Provincia di Bolzano sono impegnate nelle operazioni di rimozione dei detriti e nel monitoraggio della stabilità della parete rocciosa. Resta alta l’attenzione per il rischio di nuovi crolli, soprattutto in caso di ulteriori piogge nelle prossime ore.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva