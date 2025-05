“Problemi di salute”: Renga costretto a rinviare il tour, cosa succede – Brutte notizie per i fan di Francesco Renga. L’inizio del tour “AngeloVenti live”, pensato per celebrare i vent’anni dall’uscita del brano simbolo Angelo, è stato posticipato a causa di un problema di salute che ha colpito il cantante proprio a ridosso della partenza.

L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social ufficiali dell’artista, con un messaggio carico di dispiacere, ma anche di sincerità nei confronti del suo pubblico: «Non mi è mai capitato in 40 anni di concerti e tour… per la prima volta mi trovo costretto ad annullare queste prime due date siciliane». Il tour, che si preannunciava come un lungo abbraccio musicale con il suo pubblico, avrebbe dovuto prendere il via il 31 maggio a Enna, in Piazza Armerina. Una data simbolica, da considerarsi come l’inaugurazione ufficiale di una tournée che porterà Francesco Renga in giro per l’Italia per tutta l’estate. Ma il debutto dovrà attendere.

La diagnosi: bronchite trasformata in laringite virale

A spiegare nel dettaglio le sue condizioni di salute è stato lo stesso Renga attraverso le storie del suo profilo Instagram. Con la voce visibilmente affaticata, ha raccontato di aver contratto una bronchite subito dopo la fine delle prove generali, che si è poi aggravata evolvendosi in una laringite virale. «Ho aspettato fino alla visita di stamattina perché volevo assolutamente non deludere nessuno. Questa cosa mi mortifica… mi fa impazzire solo l’idea!». A causa della laringite, l’otorino ha sconsigliato qualunque sforzo vocale, per evitare peggioramenti e complicazioni nella guarigione. Di conseguenza, Renga si è visto costretto ad annullare le prime due tappe del tour, quella del 31 maggio a Enna e quella del 1° giugno a Floridia, in provincia di Siracusa.

