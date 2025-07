Fratellini aggrediti da rottweiler, la testimonianza choc di chi ha visto la scena

Una scena di terrore ha scosso la comunità della località balneare sul litorale laziale, quando due bambini sono stati attaccati da un rottweiler nel giardino della casa dei nonni. Martedì 1 luglio, nel pomeriggio, l’aggressione si è trasformata in un dramma che solo l’intervento provvidenziale della nonna ha impedito si concludesse in tragedia. I piccoli sono stati trasportati urgentemente all’ospedale Bambino Gesù, dove sono ora fuori pericolo, anche se uno si trova ancora in condizioni critiche.

Leggi anche: Follia in Italia, dice di no al lavavetri: quello che accade dopo è terribile

Fratellini morsi da un rottweiler a Lavinio, il racconto choc di un testimone

Tragedia a Lavinio, dove due bambini sono stati morsi da un rottweiler. Un testimone, Arakati, operaio e residente nella zona, ha raccontato quanto accaduto. “Ho visto che il cane ha lasciato il primo bambino e ha attaccato il secondo. È stata una brutta scena”, ha riferito ai microfoni di Fanpage.it, visibilmente scosso. Arakati conosceva il cane, avendolo incontrato in passato: “Con me era buono, non so perché ieri si è comportato così. La fortuna di quei bambini è stata la nonna, che è intervenuta subito e li ha salvati”.

I dettagli dell’aggressione

Il racconto del testimone mette in luce la violenza e la durata dell’attacco, che sarebbe durato circa quindici minuti. “Ero nei paraggi quando ho sentito uno dei bambini che urlava. Mi sono affacciato e ho visto che la nonna cercava di tirare via il cane, ma l’animale in un primo momento non si staccava”, ha spiegato Arakati. Lui e un collega hanno tentato di intervenire, ma il cancello chiuso e l’altezza del recinto hanno reso impossibile entrare: “Non ho potuto fare altro che urlare, il collega che era con me ha battuto sul cancello”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva