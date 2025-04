Funerali Papa Francesco, chi non sarà presente: i nomi importanti

Sabato 26 aprile Piazza San Pietro sarà teatro di un evento epocale: i funerali di Papa Francesco. Una celebrazione solenne che promette di intrecciare fede, emozione e alta diplomazia, richiamando alla memoria l’imponente addio a Giovanni Paolo II nel 2005. In un mondo lacerato da guerre e tensioni, l’ultimo saluto al pontefice argentino diventa un momento di sospensione storica, capace di riunire sotto un unico cielo personalità di spicco, leader politici, reali e autorità religiose. Ma tra le presenze annunciate, spiccano anche alcune assenze pesanti, che raccontano molto più di quanto sembrino dire.

Putin e Netanyahu: le grandi assenze della geopolitica

Due tra i nomi più discussi a livello internazionale, Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu, non saranno presenti ai funerali di Papa Francesco. Un’assenza che pesa come un macigno nella già tesa scacchiera internazionale. L’ombra della guerra in Ucraina e le crescenti tensioni in Medio Oriente rendono evidenti i motivi della loro mancata partecipazione, seppur non ufficialmente giustificati. In un contesto tanto delicato, anche l’ordine dei posti assegnati dal Camerlengo Kevin Farrell può trasformarsi in messaggio diplomatico. Ogni sguardo, ogni stretta di mano, ogni distanza sarà scrutata con attenzione.

