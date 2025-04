Funerali Papa Francesco, polemiche sulla regina Letizia: cosa notano tutti

I funerali del Papa hanno rappresentato un momento di grande intensità emotiva e solennità, un’occasione in cui ogni gesto, ogni sguardo e ogni dettaglio dell’etichetta è stato osservato con estrema attenzione dai media di tutto il mondo. Non sorprende, dunque, che gli occhi fossero puntati su Letizia di Spagna, da sempre considerata un’icona di stile e bon ton impeccabile. Eppure, stavolta, perfino lei — che non sbaglia mai un colpo — si è trovata al centro di un acceso dibattito, nonostante la sua eleganza indiscussa. Con la Basilica di San Pietro di Roma gremita di autorità politiche e rappresentanti delle case reali europee, il look di Letizia ha conquistato le prime pagine internazionali, ma anche sollevato qualche critica inaspettata. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il look della regina Letizia ai funerali del Papa: un messaggio di rispetto

La regina Letizia ha rispettato con grande cura il severo dress code richiesto per un evento tanto solenne come i funerali del papa. Ha scelto un abito nero midi, raffinato e senza tempo, completato da una borsa discreta firmata Carolina Herrera, uno dei suoi brand prediletti. Ai piedi, scarpe chiuse perfettamente in linea con il protocollo e, come tocco finale, gioielli sobri di perle che parlavano di eleganza senza ostentazione. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il dettaglio cattura l’occhio con discrezione

L’unica concessione al lusso è stata la spilla “La Peregrina”, una vera meraviglia di storia e artigianato: una grande montatura in oro e diamanti, dalla quale pende una perla a forma di lacrima tra le più famose al mondo. Un dettaglio che ha sottolineato il legame di Letizia con il patrimonio culturale e gioielliero della corona spagnola. Come tutti hanno potuto notare il suo outfit era ineccepibile sotto ogni punto di vista. Eppure…

