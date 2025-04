Funerali di Papa Francesco, il dettaglio su Melania Trump che in pochi hanno notato

Ai solenni funerali di Papa Francesco, un evento che ha richiamato l’attenzione globale, si sono riunite numerose personalità di spicco del mondo politico e religioso. Tra i partecipanti, la First Lady Melania Trump ha attirato l’attenzione per la sua rigorosa adesione al dress code vaticano, che richiedeva sobrietà ed eleganza, simboleggiata da abiti neri e gioielli ridotti al minimo. Melania ha accompagnato il marito Donald Trump, presente per onorare la memoria del pontefice. Non tutti però, hanno notato il dettaglio nell’outfit di Melania Trump. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Perché ho evitato i funerali”: Don Cristiani choc, il durissimo sfogo

Leggi anche: Melania Trump compie gli anni, il regalo inaspettato di Donald dopo i funerali del Papa

Melania Trump impeccabile: il look scelto per i funerali di Papa Francesco

La First Lady ha scelto un ensemble di gran classe per l’occasione, optando per un coat dress doppiopetto di Dolce e Gabbana, completato da un velo e guanti di pizzo neri che rispettavano il protocollo senza rinunciare alla sua innata eleganza. Questa scelta di abbigliamento ha ricordato l’eleganza senza tempo di Jacqueline Kennedy, la prima First Lady cattolica d’America, sottolineando la sofisticata presenza di Melania nella cornice di Piazza San Pietro. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Papa Francesco, perché Kate Middleton non era presente al funerale

Leggi anche: Funerali Papa Francesco, chi spunta in mezzo alla folla: la presenza non passa inosservata

Melania Trump sempre elegante e composta #PapaFrancesco #funerali — Insanity Angel (@InsanityAngel1) April 26, 2025

I dettagli di personalità nell’outfit di Melania Trump

Il presidente americano, invece, si è presentato con un completo blu scuro, in linea con la sobrietà richiesta dall’evento. Melania, con il suo look accuratamente studiato, ha confermato ancora una volta la sua abilità nel bilanciare stile e rispetto delle tradizioni, facendosi notare per la discrezione e l’impeccabilità del suo outfit. Nonostante il rispetto delle regole del protocollo vaticano, Melania Trump ha saputo esprimere la sua personalità attraverso piccoli dettagli distintivi. Le sue calzature, degli eleganti stiletti neri in vernice, hanno aggiunto un tocco di audacia al suo look, mentre la scelta di non indossare collant neri velati, preferendo un crocifisso come unico accessorio, ha messo in evidenza la sua indipendenza e coerenza stilistica. Ma c’è un dettaglio che forse qualcuno non ha notato.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva