Funerali Papa Francesco, chi spunta in mezzo alla folla: la presenza non passa inosservata

I funerali solenni di Papa Francesco attirano l’attenzione del mondo intero. Piazza San Pietro si riempie di cardinali, vescovi, capi di Stato, fedeli e semplici curiosi che accorrono per rendere omaggio a una delle figure più amate del nostro tempo. La cerimonia si svolge con la solennità che ci si aspetta da un evento di questa portata: ogni dettaglio è curato, ogni movimento è scandito, ogni immagine trasmessa in mondovisione rispetta la sacralità del momento.

Eppure, come spesso accade nell'era dei social, basta un solo elemento fuori posto per catalizzare l'attenzione e trasformare anche la più austera delle occasioni in uno spunto per l'ironia collettiva.

Funerali Papa Francesco, chi spunta in mezzo alla folla

Su X (l'ex Twitter), il funerale si trasforma rapidamente in terreno fertile per meme, commenti pungenti e osservazioni sagaci. Tra le tante immagini diffuse, una in particolare diventa virale: la foto della sezione della piazza occupata dai cardinali, dominata dal bianco luminoso delle vesti religiose, con un unico uomo in abito scuro e cravatta che spicca tra la folla candida. La domanda sorge spontanea: chi è quell'uomo vestito diversamente? E soprattutto, cosa ci fa lì?