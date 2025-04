Papa Francesco, perché Kate Middleton non era presente al funerale

Il Principe William è arrivato a Roma per rendere omaggio a Papa Francesco, partecipando in rappresentanza del Regno Unito ai solenni funerali in Piazza San Pietro. Con lui, anche il Primo Ministro britannico Keir Starmer. Una presenza dal forte valore simbolico: William, erede al trono e futuro capo della Chiesa anglicana, ha preso parte alla cerimonia su volontà di Re Carlo III, che ha preferito delegare il figlio maggiore a questo importantissimo evento. Un gesto che richiama il precedente storico del 2005, quando fu l’allora Principe Carlo a rappresentare la Regina Elisabetta II ai funerali di Giovanni Paolo II. Tutti però hanno notato una grande assenza: Kate Middleton non ha partecipato ai funerali di Papa Francesco accanto al marito. Per quale motivo? (Continua dopo le foto)

William e Papa Francesco: mai incontrati, ma legati da un destino spirituale

Nonostante non abbia mai avuto occasione di incontrare Papa Francesco in vita, il Principe del Galles ha voluto essere presente in Vaticano per onorare il pontefice, in un momento di grande raccoglimento internazionale. Re Carlo, che invece aveva costruito un rapporto personale con il Santo Padre, ha visto nella presenza del figlio un modo per sottolineare il futuro ruolo spirituale che William sarà chiamato a ricoprire. La partecipazione ai funerali rappresenta infatti una tappa significativa nella formazione istituzionale del Principe, destinato a guidare la Chiesa d'Inghilterra.

Una presenza istituzionale strategica e simbolica

L'invio del solo Principe William da parte della monarchia britannica è stato valutato attentamente. Fonti di Buckingham Palace spiegano che la missione del Principe a Roma serve a rinsaldare i rapporti diplomatici con il Vaticano, oltre a rappresentare un importante banco di prova per William come futuro sovrano. Come sottolineato dagli esperti reali, "questo viaggio segna un momento di maturazione per il Principe del Galles, chiamato a rappresentare non solo la famiglia reale, ma l'intero popolo britannico davanti a una delle figure spirituali più influenti del nostro tempo".

