Funerali Papa Francesco, la reazione della folla all’arrivo di Zelensky – Una folla immensa e commossa ha invaso Piazza San Pietro per dare l’addio a papa Francesco. Era ancora buio quando migliaia di persone hanno iniziato a muoversi lentamente lungo Via della Conciliazione, trasformata per l’occasione in un immenso tappeto umano. Fedeli semplici, senzatetto, migranti, capi di Stato e rappresentanti delle istituzioni più importanti del pianeta: tutti uniti per rendere omaggio a un pontefice che, con la sua semplicità e il suo cuore grande, aveva saputo parlare al mondo intero. (continua a leggere dopo le foto)

Funerali Papa Francesco, la reazione della folla all’arrivo di Zelensky

Alle 10 in punto, il suono delle campane ha spezzato il silenzio della piazza, dando inizio alla celebrazione delle solenni esequie. Più di 160 delegazioni ufficiali, arrivate da ogni angolo della Terra, hanno preso posto fianco a fianco con la gente comune. Un’immagine potentissima, che racconta meglio di mille parole quanto fosse universale l’affetto per Jorge Mario Bergoglio. Il Vaticano ha scelto per l’ultimo viaggio del papa un simbolo che dice molto di lui: una ex papamobile già usata da Francesco durante un viaggio in Oriente. Un dettaglio rivelato dal portavoce della Santa Sede, Matteo Bruni, che ha spiegato come il veicolo sia stato adattato apposta per rendere visibile la bara lungo tutto il corteo. Un gesto semplice, ma denso di significato, proprio come lo stile del papa argentino. (continua a leggere dopo le foto)

Funerali Papa Francesco, come ha reagito la gente all’arrivo di Zelensky

La destinazione finale del corteo è la Basilica di Santa Maria Maggiore, un luogo che Francesco amava profondamente e dove ora riposerà per sempre. In Piazza San Pietro, cinque maxi-schermi sono stati montati per permettere a tutti di seguire la cerimonia. E mentre la piazza si riempiva sempre di più, alcuni momenti non sono passati inosservati. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, si è fermato in preghiera davanti al feretro. Poco dopo è arrivata anche la coppia formata da Donald Trump e la moglie Melania, raccolti in silenzio davanti alla bara. Scene di rispetto e commozione, rotte solo da un momento di tensione.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva