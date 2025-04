Papa Francesco, scoppia la bufera sul presidente argentino: cosa si scopre

Il presidente dell’Argentina, Javier Milei, è stato coinvolto in un clamoroso incidente diplomatico durante il suo viaggio in Vaticano per partecipare al funerale di Papa Francesco. (Continua…)

Addio Papa Francesco, a Roma arrivano i potenti della Terra

Per la morte di Papa Francesco, a Roma sono giunti tutti (o quasi) i potenti della Terra. Sono arrivati per rendere omaggio ad un Pontefice che ha unito tutti e che se n’è andato il giorno dopo Pasqua. Tra i potenti c’era anche il presidente argentino Milei, giunto a Roma con il suo staff. Egli, però, è stato protagonista di un incidente che ha sconvolto tutti. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)