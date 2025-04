Funerali Papa Francesco, Trump atterra in Italia e spiazza tutti: le sue parole – È atterrato a Fiumicino poco prima della mezzanotte, venerdì 25 aprile, accompagnato dalla moglie Melania e da una delegazione ristretta. Donald Trump è arrivato a Roma per rendere omaggio a Papa Francesco, partecipando alle esequie solenni in programma oggi in Piazza San Pietro. Il presidente tornato alla guida degli Stati Uniti dopo la recente rielezione, ha scelto di alloggiare a Villa Taverna, la residenza dell’ambasciatore americano nel cuore della capitale italiana. (continua a leggere dopo le foto)

Lo sbarco notturno e il protocollo blindatissimo hanno lasciato pochi spiragli ai curiosi, ma i riflettori si sono subito accesi sulle sue parole, rilasciate ai giornalisti a bordo dell’Air Force One durante il volo transatlantico. Trump non ha confermato alcun bilaterale ufficiale. Ha lasciato intendere che vedrà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma ha evitato di entrare nei dettagli. Più evasivo ancora alla domanda su un possibile incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy: «Incontrerò alcune persone a Roma, sì… E un po’ velocemente, e francamente è un po’ irrispettoso avere incontri quando si è al funerale di un Papa, dicono. Ma parlerò con alcune persone, vedrò molta gente», ha dichiarato con il suo consueto tono a metà tra il diplomatico e l’allusivo. (continua a leggere dopo le foto)

In perfetto stile Trump, il rispetto per la figura del Pontefice è stato affiancato da considerazioni elettorali: «Ho pensato che fosse giusto venire, per rispetto. Ma anche perché abbiamo avuto molto successo con il voto cattolico e i nostri rapporti con la comunità cattolica sono molto buoni. Quindi penso che sia appropriato». Sulla presenza o meno di Joe Biden a Roma, Trump ha risposto con una punta di sarcasmo: «Non so se ci sarà. Non ho idea. Ma non è in cima alla mia lista». La tensione tra i due è tutt’altro che un segreto, e anche in un contesto formale come un funerale di Stato, l’ex presidente non ha rinunciato alla sua consueta vena polemica. Ma non è finita qui.

