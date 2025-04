Melania Trump compie gli anni, il regalo inaspettato di Donald dopo i funerali del Papa

Melania Trump compie oggi, sabato 26 aprile, 55 anni, ma il suo compleanno si svolge in un’atmosfera di raccoglimento e silenzio. La first lady è infatti presente ai funerali di Papa Francesco in Vaticano, accanto al marito, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla coppia a People, Melania si è detta “onorata” di partecipare a un momento tanto significativo per milioni di fedeli in tutto il mondo. Un anniversario personale che, complice il contesto solenne, assume quest’anno un valore profondamente simbolico. Donald Trump, nonostante il giorno di lutto, ha preparato un regalo per la consorte: di cosa si tratta? (Continua dopo le foto)

Un legame profondo tra Melania e Papa Francesco

Il rapporto di Melania Trump con Papa Francesco nasce nel 2017, durante il primo viaggio presidenziale all'estero della coppia. Allora, la first lady aveva chiesto al Santo Padre di benedire un rosario, un gesto che, come riportano fonti vicine alla famiglia, "oggi rende ancora più significativo questo viaggio". Melania, cattolica praticante, ha sempre ammirato il carisma e la capacità di Papa Francesco di parlare al cuore di persone di ogni estrazione sociale. Questo forte legame spirituale ha reso la sua presenza ai funerali ancor più sentita e autentica.

Look impeccabile e rispetto del protocollo vaticano

Per l’occasione, Melania Trump ha scelto un outfit rigorosamente rispettoso del protocollo vaticano riservato alle donne cattoliche. Ha indossato un coat dress doppiopetto nero, lungo fino al ginocchio, completato da guanti in pizzo e da un velo nero che le copriva il capo. Un crocifisso raffinato impreziosiva il collo, conferendo ulteriore sobrietà al suo aspetto. L’ex modella slovena ha saputo ancora una volta distinguersi per eleganza e compostezza in un contesto carico di significato, accanto ai grandi leader politici e religiosi del mondo.

