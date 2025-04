“Perché ho evitato i funerali”: Don Cristiani choc, il durissimo sfogo

Don Andrea Pio Cristiani, figura centrale del Movimento Shalom, è ampiamente riconosciuto per il suo impegno nella promozione della giustizia sociale e della solidarietà tra le nazioni. Radicato profondamente nei valori del Vangelo, Don Andrea ha spesso espresso critiche verso le disuguaglianze e le ingiustizie, sia all’interno della Chiesa che nel contesto sociale più ampio. In occasione dei funerali di Papa Francesco a Roma, Don Andrea ha scelto di non partecipare alla cerimonia ufficiale. Per quale motivo? (Continua dopo le foto)

Funerali di Papa Francesco, Don Andrea Pio Cristiani ha scelto di non partecipare: il duro sfogo

In occasione delle esequie di Papa Francesco a Roma, Don Andrea ha scelto di non partecipare alla cerimonia ufficiale, preferendo invece omaggiare il pontefice con una messa nel monastero delle clarisse a Fucecchio. Ha invitato i fedeli a unirsi a lui in preghiera, sottolineando una scelta di intimità e lontananza dagli eccessi. “Sono nauseato dai discorsi ipocriti di coloro che lo hanno osteggiato in vita e oggi lo celebrano pubblicamente,” ha dichiarato in una nota, evidenziando l’incoerenza di quanti ora esprimono un dolore teatrale. La critica di Don Andrea si rivolge, infatti, a coloro che in passato si sono opposti al Papa, sia all’interno della Chiesa che nella società civile. (Continua dopo le foto)

Critiche all’ipocrisia e al potere

In una lunga nota, Don Andrea ha usato parole forti per denunciare gli atteggiamenti di chi, pur avendo ostacolato il pontefice, oggi lo onora. Ha criticato alcuni membri del clero, accusandoli di aver resistito alle riforme del Papa, e ha puntato il dito contro i potenti definiti “affamatori dei poveri”, responsabili di guerre e ingiustizie globali. Secondo Don Andrea, Papa Francesco è stato una voce profetica per i più deboli, opponendosi con decisione a qualsiasi forma di oppressione. “Chi difenderà ora i poveri, privati persino dell’aria pura e dell’acqua potabile?” si chiede con preoccupazione, temendo che l’eredità del pontefice possa essere trascurata.

