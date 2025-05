“Fuori anche loro”: Conclave, dopo Becciu altri due cardinali rinunciano. Cosa succede ora

Saranno 133 i cardinali che parteciperanno al prossimo Conclave, previsto per il 7 maggio, con l’obiettivo di eleggere il nuovo Pontefice. Questo numero è leggermente ridotto rispetto alle attese iniziali di 135 a causa di due assenze per motivi di salute. L’annuncio è stato fatto ufficialmente dal direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, al termine della sesta Congregazione generale dei cardinali. All’incontro, che ha visto la partecipazione di 183 cardinali, sono stati presentati circa venti interventi.

Durante il briefing, Bruni ha confermato l’assenza di due cardinali, senza rivelare i loro nomi. Tuttavia, nei giorni precedenti era emerso che Antonio Cañizares Llovera e Vinko Puljić avrebbero potuto essere assenti, ma per quest’ultimo è arrivato il nulla osta medico. Inoltre, è confermata l’esclusione del cardinale Angelo Becciu dalla lista degli elettori per una vicenda giudiziaria nota.

Quorum fissato a 89 voti

Il quorum necessario per eleggere il nuovo Papa sarà di 89 voti, considerando la presenza di 133 cardinali. La normativa, basata sulla Universi Dominici Gregis, impone che si raggiungano i due terzi dei voti espressi. Questa costituzione, promulgata da Giovanni Paolo II, regola minuziosamente le procedure, assegnando al decano del Collegio cardinalizio, attualmente il cardinale Giovanni Battista Re, il compito di risolvere eventuali dubbi interpretativi.

La giornata inaugurale del Conclave, il 7 maggio, si aprirà con la celebrazione della Messa “Pro eligendo Pontifice” alle 10 del mattino nella Basilica di San Pietro, presieduta dal cardinale Re. Nel pomeriggio, alle 16.30, i cardinali si riuniranno nella Cappella Sistina per l’inizio ufficiale della clausura e delle votazioni. Le sessioni di voto potrebbero estendersi per diversi giorni, in base all’esito delle prime scrutazioni.

