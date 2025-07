G7, Lula si ‘distrae’ con la Meloni e Macron la riprende (VIDEO)

Sono bastati pochi secondi di filmato per scatenare commenti, meme e ironie da ogni parte del web. Un video virale, girato durante gli ultimi istanti del G7 in Canada, sta infatti spopolando sui social. Protagonisti: alcuni dei leader politici più importanti del pianeta, colti in un momento tanto istituzionale quanto inaspettatamente comico. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva si è ritrovato al centro della scena per una “distrazione” che ha fatto slittare lo scatto ufficiale e strappato sorrisi persino ai colleghi presenti.

Lula si “distrae” e blocca la foto

Mentre i fotografi chiedevano a gran voce ai presenti di mettersi in posa per la consueta foto finale del summit, Lula sembrava avere altro per la testa. Alle sue spalle, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky già pronto per l’inquadratura, mentre Lula continua a conversare con fare rilassato. Con il braccio sinistro, sembra cingere con naturalezza la vita della premier italiana Giorgia Meloni, che resta inizialmente sorpresa, poi sorride e si volta per ascoltare meglio cosa Lula stia dicendo.

Il gesto, seppur probabilmente casuale e senza malizia, non è passato inosservato. In un contesto formale come quello di un vertice internazionale, anche un piccolo ritardo o una distrazione può attirare l’attenzione globale. Meloni, da parte sua, mantiene il suo consueto atteggiamento cordiale e disteso, evitando qualunque reazione fuori luogo.

Macron lo richiama: “La foto!”

A rimettere Lula in carreggiata ci ha pensato direttamente Emmanuel Macron. Il presidente francese, resosi conto della scena, si è voltato verso di lui e, senza troppi giri di parole, gli ha fatto notare che era il momento di mettersi in posa. “La photo!”, avrebbe detto con un gesto deciso e diretto, riportando l’attenzione del collega brasiliano sull’imminente scatto ufficiale.

La scena è stata immortalata in diretta e ha generato immediatamente un’ondata di reazioni online. Alcuni utenti hanno scherzato sull’atteggiamento disinvolto di Lula, altri hanno sottolineato la spontaneità della Meloni, mentre c’è chi ha lodato l’intervento “francesemente risoluto” di Macron, che ha rimesso ordine con un solo sguardo.

