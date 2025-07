Nozze Bezos-Sanchez, ‘incidente’ per Vittoria Ceretti: cos’è successo – Un matrimonio da favola, con vista sulla laguna e un parterre da Oscar. Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sono sposati a Venezia il 27 giugno, trasformando la città lagunare in un red carpet galleggiante. A far notizia, oltre all’unione tra il fondatore di Amazon e la giornalista e imprenditrice americana, è stata anche la lista degli invitati, un vero firmamento di celebrità, e un piccolo imprevisto che ha coinvolto Vittoria Ceretti, supermodella bresciana e attuale compagna di Leonardo DiCaprio.

Vittoria Ceretti e l’incidente (di stile) più chic della stagione

Che le nozze fossero tra gli eventi mondani più attesi dell’anno lo si era capito da tempo, ma nessuno avrebbe previsto un colpo di scena tutto fashion. Vittoria Ceretti, tra le ospiti più glamour della serata, ha vissuto un piccolo inconveniente sartoriale documentato con ironia sul suo profilo Instagram. Durante la serata, infatti, l’abito scelto dalla top model ha subito un danno imprevisto: un buco iniziale che si è trasformato in un vero strappo scenografico. Nelle sue storie social, Vittoria ha raccontato l’episodio con due immagini emblematiche corredate dalle frasi “com’è iniziata” e “com’è finita”, mostrando prima un minuscolo foro sulla parte frontale dell’abito e poi una lacerazione ben più evidente. Un imprevisto? Certo. Ma anche un momento di spontaneità che ha conquistato i fan.

L’abito? Vintage, sensuale e con storia

Ceretti ha scelto per l’occasione un abito d’archivio firmato Dolce&Gabbana, risalente ai primi anni 2000. Il vestito, in perfetta sintonia con il tema “Dolce Notte” scelto per l’evento – un mix tra l’eleganza di La Dolce Vita e il comfort di un raffinato pijama party – era un modello a sirena in seta trasparente, impreziosito da cristalli sul corpetto e sulle spalline e inserti in pizzo alla base della gonna. Un capo che profuma di passato ma ancora oggi incanta per sensualità e stile. Lo stesso modello, tra l’altro, era stato indossato da Gisele Bündchen al Met Gala del 2003: una chicca per intenditori.

