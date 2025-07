Garlasco, arriva la doccia gelata per la famiglia Poggi: cosa succede – Non ci saranno ulteriori analisi sull’impronta palmare numero 33, rinvenuta sulla parete delle scale nella villetta di via Pascoli, a Garlasco, dove fu uccisa Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Secondo quanto riportato da Adnkronos, la Procura di Pavia ha respinto la richiesta presentata dai legali della famiglia della giovane vittima per effettuare un nuovo incidente probatorio e verificare la natura biologica della traccia.

Garlasco, respinta la richiesta presentata dai legali della famiglia Poggi: cosa succede

Nel provvedimento firmato il 2 luglio 2025, i magistrati spiegano che «non è possibile procedere ad accertamenti biologici» perché il materiale prelevato dall’intonaco risulta completamente utilizzato. La porzione di muro da cui era stata ricavata l’impronta, da tempo oggetto di discussione in ambito processuale, non contiene più residui organici analizzabili.

Nessuna conferma sull’origine della traccia

La decisione della Procura ridimensiona le ipotesi formulate da chi riteneva che la traccia potesse contenere sangue umano. Secondo la difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio, quella palmatura conteneva materiale biologico “denso”, riconducibile a una mano insanguinata. Ma la relazione degli inquirenti smentisce questa possibilità. Come si legge nel documento, «l’intonaco prelevato in corrispondenza dell’impronta 33 risulta allo stato interamente utilizzato». A comunicarlo ai magistrati è stato il tenente colonnello Alberto Marino del RIS, il 9 giugno scorso. La causa, spiegano gli esperti, è anche dovuta alla presenza della ninidrina, una sostanza usata in fase preliminare per mettere in evidenza tracce papillari, ma che può alterare eventuali residui organici.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva