Garlasco, la madre di Andrea Sempio convocata in caserma: cosa succede. Dopo anni di processi, sentenze e interrogativi irrisolti, nuove indagini hanno riaperto scenari che sembravano ormai archiviati sul caso di Garlasco. Al centro dell’attenzione oggi non c’è solo l’omicidio di Chiara Poggi, ma anche nuove figure che emergono nella complessa trama investigativa. Tra queste, Andrea Sempio, amico del fratello della vittima che frequentava spesso casa Poggi. Nelle ultime ore, è arrivata una nuova svolta. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Marco morto nello schianto, le ultime strazianti parole del padre: “Cosa gli dicevo”

Leggi anche: Grandinata violentissima in Italia, autostrada imbiancata: traffico nel caos

Garlasco, il peso degli orari nelle indagini

La riapertura delle indagini da parte della Procura di Pavia ha risvegliato attenzione mediatica e alimentato nuove domande. Cosa sapeva realmente Sempio? Qual è il significato di quel famoso scontrino del parcheggio di Vigevano conservato su consiglio dei genitori? E soprattutto, quale sarà il contributo della madre dell’indagato nel ricostruire la verità di quella tragica mattina del 13 agosto 2007? (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Funerali di Papa Francesco, il dettaglio su Melania Trump che in pochi hanno notato

Leggi anche: Muore a 17 anni, travolta dal treno: la tragedia sotto gli occhi dei genitori. Com’è successo

La madre si Sempio convocata a testimoniare oggi

Da quanto emerso, ora anche la madre di Sempio, Daniela Ferrari, è stata chiamata a testimoniare. Oggi Lunedì 28 aprile, alle ore 10, nella caserma dei carabinieri di via Moscova a Milano, la donna sarà ascoltata come persona informata sui fatti. Un appuntamento che potrebbe rivelarsi cruciale per fare luce sui dettagli ancora oscuri.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva