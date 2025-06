Garlasco, la notizia sull’impronta su di Chiara: con cosa è compatibile – Potrebbe esserci un dettaglio cruciale mai davvero approfondito nell’omicidio di Chiara Poggi, la ragazza uccisa a Garlasco nel 2007: un’impronta sulla sua gamba sinistra, visibile in una foto rimasta finora inedita. A rilanciare l’attenzione su questo elemento è Pasquale Mario Bacco, medico legale ed esperto di medicina forense, in un’intervista esclusiva al settimanale Giallo.

Leggi anche: Lutto nello spettacolo, addio allo storico volto della Tv

Leggi anche: Aereo di linea si schianta poco dopo il decollo: a bordo 242 passeggeri

Garlasco, la notizia sull’impronta su di Chiara: con cosa è compatibile

La rivista ha pubblicato per la prima volta l’immagine della gamba della vittima, in cui si distingue chiaramente una traccia dalla forma geometrica composta da tre piccoli cerchi. Secondo Bacco, quel segno non sarebbe compatibile con una scarpa, come ipotizzato in passato, ma piuttosto con la punta di una stampella dotata di piedino antiscivolo. “Dovremmo immaginare un tacco con tre elementi protuberanti, piuttosto strano”, osserva il medico legale. “La punta di una stampella, invece, è più compatibile. L’ematoma è stato prodotto con un colpo secco, non con un calcio. Chiara è stata calpestata con un oggetto mentre era già stesa. È il classico segno che definiamo di disprezzo”, ha rimarcato. Una lettura inquietante, che aggiunge un elemento disturbante alla dinamica del delitto: il gesto di calpestare il corpo della vittima dopo l’aggressione, quasi a volerla umiliare o marchiare. Non un dettaglio secondario, ma un segno da interpretare con attenzione, perché potrebbe suggerire un profilo psicologico dell’aggressore diverso da quello sinora ipotizzato.

Il ritorno dei RIS: si riapre il caso

Nel frattempo, il caso Garlasco torna ufficialmente sotto i riflettori della giustizia. Il prossimo 17 giugno è fissato l’avvio dell’incidente probatorio voluto dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli, con l’obiettivo di verificare i reperti raccolti all’epoca dell’omicidio e approfondire eventuali piste alternative. Tra gli indagati figura anche Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, la cui posizione è stata rivalutata negli ultimi anni.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva