Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi si riaccende con nuovi scenari investigativi. La nuova iscrizione di Andrea Sempio – che già in passato era stato indicato da una consulenza della difesa ma mai formalmente indagato – apre un fronte delicato. Il suo profilo torna a essere analizzato in dettaglio, e non si escludono ulteriori accertamenti genetici e dattiloscopici. Tutto ruota ora intorno al 17 giugno, quando partirà l’incidente probatorio richiesto dai legali di Stasi. Sarà un momento cruciale, che potrebbe cambiare per sempre l’equilibrio dell’inchiesta, offrendo la possibilità di riesaminare in sede tecnica le prove finora acquisite, con l’obiettivo di verificare la solidità della condanna o aprire nuovi scenari. Anche il nome delle gemelle Cappa è spuntato fuori con insistenza in questi giorni. Qual è il loro coinvolgimento?

Garlasco, le gemelle Cappa per ora fuori dall’inchiesta: le indagini puntano su Dna e impronte

Le gemelle da tempo considerate testimoni chiave potenziali, non saranno ascoltate a breve dagli inquirenti. Non per irrilevanza, ma per una strategia investigativa mirata ad altre priorità. A guidare l’attuale fase dell’inchiesta è una nuova serie di accertamenti tecnici che mettono al centro impronte digitali, tracce ematiche e profili genetici. Gli inquirenti stanno lavorando su riscontri oggettivi, supportati da tecnologie avanzate che potrebbero finalmente far luce su dettagli cruciali rimasti oscuri per quasi vent’anni.

Le indagini si concentrano su Andrea Sempio

In attesa della prossima chiusura della raccolta di testimonianze sull’omicidio di Chiara Poggi, l’inchiesta si concentra su Andrea Sempio, l’unico sospettato. Le indagini, guidate dai carabinieri di Milano, mirano a chiarire i movimenti e le interazioni sociali di Sempio nelle settimane precedenti al delitto avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Un gruppo di amici e conoscenti di Sempio sono stati convocati per fornire informazioni cruciali.

