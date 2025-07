Garlasco, nuova decisione: cosa si cerca adesso nella spazzatura – La Procura di Pavia ha ordinato nuovi accertamenti nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Dopo anni di indagini e processi, l’attenzione si concentra ora su oggetti raccolti nella spazzatura della villetta di via Pascoli. Lo scopo è verificare se, oltre a Chiara Poggi e all’allora fidanzato Alberto Stasi, possano emergere elementi che suggeriscano il coinvolgimento di altre persone.

Analisi sulle impronte latenti nella spazzatura di Garlasco

Durante l’ultima udienza, è stato conferito un incarico al dattiloscopista della Polizia di Stato Domenico Marchigiani. Gli accertamenti riguarderanno la ricerca di impronte digitali latenti su confezioni di Fruttolo e tè alla pesca, già sottoposte in passato a esami biologici che avevano rilevato il DNA della vittima e del suo compagno. Questa volta, il focus sarà sulle possibili impronte lasciate da soggetti diversi.

Secondo quanto dichiarato dall’avvocata Angela Taccia, che difende Andrea Sempio insieme a Massimo Lovati, “la giudice ha ammesso l’esaltazione delle impronte latenti sulla spazzatura ma non l’eventuale confronto”. In pratica, la ricerca delle impronte verrà effettuata subito, trattandosi di un accertamento irripetibile. L’eventuale confronto con le impronte di soggetti noti sarà invece rinviato, in quanto considerato tecnicamente ripetibile.

