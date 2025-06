Garlasco, il retroscena sulle sorelle Cappa e il padre Ermanno: cosa si scopre 18 anni dopo

A 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il mistero della villetta di via Pascoli a Garlasco continua a infittirsi. Mentre Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva, nuove indagini riaprono vecchie piste: intercettazioni mai approfondite, telefonate anonime il giorno del delitto, presunti “intrallazzi” e un ruolo controverso della famiglia Cappa, cugini della vittima. In primo piano, le figure di Ermanno Cappa, influente avvocato locale, e delle figlie Stefania e Paola, già al centro di attenzioni mediatiche e ora di nuovi sospetti. Ecco cosa dicono i documenti riesaminati dagli inquirenti.

La famiglia Cappa: chiavi, allarme e collegamenti non chiariti

All’epoca del delitto, i Cappa avevano il doppione delle chiavi della villetta di via Pascoli e conoscevano il sistema d’allarme. Eppure, non furono mai perquisiti né indagati, né allora né oggi. Dettagli inquietanti, se si considera che le indagini attuali ipotizzano un omicidio premeditato e forse orchestrato da più persone, non tutte presenti sulla scena. L’ipotesi più delicata è quella di un possibile legame tra i parenti della vittima e l’amico di famiglia Andrea Sempio, di recente destinatario di un nuovo avviso di garanzia.

Il mistero delle telefonate anonime e il Dna di un altro uomo

Il 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio, quattro telefonate anonime arrivano al cellulare di Chiara. Gli investigatori dell’epoca le attribuirono a Stasi, per via della disabilitazione dell’identificativo della sua linea fissa. Ma oggi, si torna a considerare che potrebbero provenire da qualcun altro, forse legato alla famiglia Cappa o ad altri soggetti nel mirino. Inoltre, tracce di Dna maschile non riconducibile a Stasi sono presenti sulla scena. Indizi che sembrano alimentare l’ipotesi di una regia esterna al delitto. Poi ci sono alcune intercettazioni di conversazioni tra Ermanno Cappa e la figlia Stefania.

