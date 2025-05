“È clamoroso”: Stasi, Salvo Sottile ci va giù durissimo

Da settimane il caso di Garlasco è tornato a occupare le prime pagine dei quotidiani e ad animare i talk show televisivi. Dopo anni di silenzio, la riapertura delle indagini da parte della Procura di Pavia ha riacceso i riflettori su una vicenda per molti versi ancora avvolta nel mistero. Reperti ormai scomparsi, presunti pasticci investigativi, verità frammentate: tutto contribuisce a rendere questo caso uno dei più intricati e discussi della cronaca nera italiana.

Ma se davvero ci fosse stato un errore giudiziario? E cosa succederebbe se la verità fosse un’altra rispetto a quella già scritta nelle aule di giustizia? Il giornalista Salvo Sottile ha dato la sua lettura facendo luce su un dettaglio forse troppo poco discusso.

Delitto di Garlasco: l’ombra lunga sulla condanna di Stasi

La condanna di Alberto Stasi, oggi 41enne, per l’omicidio di Chiara Poggi nel 2007, è divenuta definitiva dopo un percorso processuale tortuoso: prima due assoluzioni, poi, nel 2015, la condanna a 16 anni di carcere. A far discutere non è solo la condanna, ma, secondo alcuni, l’assenza di movente o di una prova schiacciante che renda inconfutabile la sua colpevolezza. Il dubbio continua a serpeggiare tra i cittadini, i media e parte della comunità giuridica.

Salvo Sottile si sbilancia sul caso: l’analisi

A esprimersi sul caso è stato di recente Salvo Sottile, noto giornalista e conduttore televisivo, che nel corso della sua carriera ha legato il suo nome a programmi di inchiesta e approfondimento come Quarto Grado, Linea Gialla, Mi manda RaiTre e I Fatti Vostri. Conosciuto per il suo stile diretto e per l’attenzione ai casi di cronaca, Sottile è una delle voci più autorevoli nel panorama del giornalismo investigativo italiano. Nel podcast Un Altro Pianeta, condotto da Hoara Borselli, il giornalista ha rilasciato dichiarazioni interessanti.

