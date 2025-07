Garlasco, spunta l’intercettazione del super testimone

A quasi vent’anni dalla morte di Chiara Poggi, il caso continua a occupare le cronache giudiziarie e mediatiche italiane. Nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi, la vicenda rimane aperta agli occhi dell’opinione pubblica, alimentata dal susseguirsi di nuovi elementi, ritrattazioni e indagini riaperte. Nelle ultime ore, l’attenzione si è spostata nuovamente su un uomo, che allora fu considerato un supertestimone.

Garlasco, chi è Marco Muschitta

Tra i protagonisti dell’ultima fase investigativa figura Andrea Sempio, indagato nell’ambito delle nuove indagini della Procura di Pavia. Tuttavia, nelle ultime ore, l’attenzione si è spostata nuovamente su Marco Muschitta, operaio ventenne all’epoca dei fatti, che aveva dichiarato di aver visto la mattina del 13 agosto 2007 una ragazza bionda allontanarsi in bicicletta da via Pascoli – la strada della villetta dei Poggi – portando con sé un oggetto simile a un alare da camino.

Intercettazione del super testimone nel caso Garlasco

La testimonianza di Muschitta fu inizialmente considerata di rilievo ma, a seguito di una ritrattazione, la sua posizione perse credibilità. La motivazione del ripensamento è emersa in una conversazione telefonica trasmessa nell’ultima puntata di “Quarta Repubblica”, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4. L’audio diffuso riporta il dialogo tra Muschitta e la sua datrice di lavoro, in cui si manifestano le sue preoccupazioni circa le possibili ripercussioni legali delle sue dichiarazioni.

Durante la telefonata, il testimone manifesta ansia e timore per le possibili conseguenze delle sue parole, mentre la datrice di lavoro lo rassicura sottolineando che “Tu hai solo detto quello che hai visto, non hai fatto niente di male”. Il confronto mette in luce la vulnerabilità di chi si trova coinvolto in vicende giudiziarie di ampia risonanza. Cosa si sono detti esattamente Muschitta e la sua datrice di lavoro?

