Risucchiato dal motore dell’aereo, la terrificante scoperta sulla vittima: “Cosa ha fatto” – Mattinata movimentata all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, dove il traffico aereo è stato improvvisamente interrotto, lasciando passeggeri e operatori dello scalo in attesa di spiegazioni. A comunicare l’accaduto è stata la società di gestione Sacbo, parlando di un “inconveniente sulla via di rullaggio”, senza fornire inizialmente ulteriori dettagli. Sul posto sono arrivati prontamente anche vigili del fuoco e polizia, impegnati a gestire l’emergenza e a raccogliere elementi utili per comprendere l’accaduto.

Coinvolto un aereo diretto in Spagna

Stando alle prime ricostruzioni, l’incidente ha coinvolto un Airbus A319 della compagnia Volotea, che era in fase di partenza da Orio al Serio con destinazione Asturie, Spagna. Il velivolo si era appena mosso dalla piazzola d’imbarco, dove erano già saliti i passeggeri, quando la situazione ha preso una piega tragica. Le operazioni di decollo sono state immediatamente bloccate. La polizia ha transennato l’area interessata, mentre il traffico aereo è stato sospeso per circa due ore prima di riprendere regolarmente intorno a mezzogiorno.

Una tragedia sotto gli occhi degli agenti

Solo in un secondo momento sono emersi i dettagli drammatici dell’incidente. Un uomo è morto risucchiato dal motore dell’aereo in movimento, in circostanze ancora al vaglio degli investigatori. Un evento sconvolgente, che ha richiesto l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e ha gettato nello shock lo staff e i testimoni presenti nello scalo. Le autorità stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Ma già dai primi riscontri sembra che la vittima non fosse né un passeggero né un dipendente aeroportuale. E in questi minuti si fa largo una spaventosa ipotesi.

