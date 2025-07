Morto in pista nell’aeroporto in Italia: traffico aereo sospeso

Un drammatico incidente ha sconvolto la mattinata di martedì 8 luglio: un uomo ha perso la vita sulla via di rullaggio dopo essere stato investito da un mezzo impiegato nelle operazioni aeroportuali. L’evento ha determinato l’immediata sospensione delle attività di volo, con ripercussioni significative sulla mobilità aerea e sulla gestione dei passeggeri presenti nello scalo.

Orio al Serio, tragico incidente in aeroporto

La tragedia si è consumata presso l’aeroporto Bergamo Orio al Serio. Il tragico episodio si è verificato intorno alle 10:20, momento in cui tutte le operazioni aeroportuali sono state bloccate. Secondo quanto comunicato dall’Associazione Aeroporti Lombardi, si è trattato di un incidente mortale che ha reso necessario avvertire i viaggiatori su ritardi, deviazioni e cancellazioni di voli nell’arco dell’intera mattinata. L’area interessata è stata immediatamente isolata dalle autorità competenti per consentire le indagini.

Cos’è successo all’aeroporto

La società di gestione Sacbo ha confermato che vi è stato un “inconveniente sulla via di rullaggio”, senza rendere noti ulteriori dettagli circa la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e sono state avviate tutte le procedure investigative necessarie. Al momento, non è stato specificato se la vittima fosse dipendente dell’aeroporto o personale esterno, ma le prime informazioni suggeriscono il coinvolgimento di personale operativo impiegato nelle attività di terra. In tilt il traffico aereo.

