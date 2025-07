William e Kate nell’occhio del ciclone, è bufera: l’errore imbarazzante – Volevano commemorare con rispetto e partecipazione le vittime degli attentati terroristici del 7 luglio 2005 a Londra. E invece, il principe William e Kate Middleton si sono ritrovati nel mezzo di un piccolo, ma rumoroso, inciampo social. Un caso che ha preso piede nel giro di poche ore, sollevando perplessità, critiche e anche ironie da parte degli utenti online.

Un gesto nato con le migliori intenzioni – un post commemorativo pubblicato sugli account ufficiali del Principe e della Principessa del Galles – è stato repentinamente cancellato, lasciando dietro di sé domande e un’ondata di speculazioni. Ma cosa conteneva esattamente quel post? E perché è stato rimosso così in fretta?

Il post commemorativo pubblicato (e poi sparito)

La data del 7 luglio è impressa nella memoria collettiva del Regno Unito. Quel giorno, nel 2005, quattro attacchi suicidi nella metropolitana e su un autobus causarono la morte di 52 persone e il ferimento di oltre 700. Una ferita ancora aperta per Londra e per l’intera nazione. Ecco perché William e Kate, come ogni anno, hanno deciso di dedicare un pensiero alle vittime con un post sui loro canali ufficiali. Tuttavia, qualcosa nel messaggio deve aver attirato attenzioni indesiderate, al punto che il contenuto è stato eliminato poche ore dopo la pubblicazione. Non si trattava di un semplice errore formale. Dietro la rimozione ci sarebbe un dettaglio contenutistico ritenuto inopportuno o scorretto, che ha innescato una serie di reazioni a catena.

