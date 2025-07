Gazebo vola addosso a una famiglia: è tragedia

Sembrava un pomeriggio come tanti, all’insegna del relax in una tranquilla masseria della provincia di Taranto. Famiglie con bambini, sole estivo, una piscina per rinfrescarsi. Nessuno poteva immaginare che, di lì a poco, un improvviso colpo di vento avrebbe trasformato quell’istante di pace in una scena da emergenza.

Leggi anche: Terremoto in Italia, crolla il costone: immagini spaventose

Leggi anche: “Ha fatto saltare in aria mio figlio, adesso è libera e vicina di casa”: il dolore di una mamma

Una famiglia colpita da un gazebo volato via

Alla masseria Monticchio di Pulsano, una violenta raffica ha letteralmente sollevato un grande gazebo, scaraventandolo addosso a chi si trovava nella zona piscina. Tra le persone colpite: Nicoletta Spinelli, 44 anni, imprenditrice del fitness, suo marito Gianni Viceconte, ex calciatore e oggi docente, e il loro bambino di appena due anni, Alessandro.

La struttura, divelta dalla forza del vento, ha colpito con violenza la donna, facendola perdere i sensi e facendola cadere in acqua. Il marito, seppur ferito, è riuscito a tirarla fuori subito, evitando il peggio. Le urla e il panico hanno invaso l’intera masseria in pochi secondi.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva