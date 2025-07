Giorgia, accade l’impensabile al concerto: “Caccia l’anello” (VIDEO)

Il tour estivo di Giorgia si sta rivelando un trionfo di emozioni, musica e momenti indimenticabili. Non solo la conferma alla guida di X Factor, ma anche una serie di concerti che stanno riempiendo le piazze italiane, in attesa del tour autunnale nei palasport. Tra sold out e appuntamenti speciali, durante una delle sue date più suggestive, è andata in scena una proposta di matrimonio che ha conquistato il pubblico (e i social). Ecco tutti i dettagli e le prossime tappe.

Siracusa, proposta di matrimonio al concerto di Giorgia: la reazione della cantante

Durante la tappa del suo tour al Teatro Greco di Siracusa, Giorgia stava eseguendo l’intensa “Di sole e d’azzurro” quando si è accorta che, tra il pubblico, stava succedendo qualcosa di speciale. Un giovane spettatore ha colto l’attimo per chiedere la mano alla sua fidanzata. Appena concluso il brano, la cantante romana si è interrotta tra le risate: “Una proposta di matrimonio? Ma chi so ‘sti du’ matti? Fammeli vedere! Chi ha chiesto a chi?”, ha esclamato ironica e sorpresa.

Poi, con la sua consueta simpatia, ha incalzato: “Caccia l’anello! Dov’è l’anello? Se non c’è me ne vado eh!”. Tra gli applausi generali, ha fatto salire la coppia sul palco, ha ammirato il prezioso simbolo d’amore e ha commentato: “Che bello! Mi sei piaciuto, dammi un cinque”. Infine, ha stretto in un abbraccio entrambi e li ha salutati con un caloroso “Auguri”.

Giorgia, successo e sold out: un tour che conquista tutti

Dopo il successo estivo, Giorgia si prepara a una nuova stagione di concerti nei palasport, già anticipata da numerosi sold out. Il 16 settembre è attesa a Caserta per la prima delle due date nella splendida cornice della Reggia, ma già si registra il tutto esaurito. E la data del 13 dicembre al Forum di Milano e quella del 20 dicembre a Bari sono già esaurite da tempo.

Il pubblico continua a rispondere con entusiasmo, premiando una carriera solida e sempre in crescita, capace di coniugare talento, presenza scenica e autenticità. Un mix che rende ogni live di Giorgia un evento imperdibile.

