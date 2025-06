Giostra si capovolge improvvisamente: tre 16enni sbalzate a terra – Doveva essere una giornata di festa, tra zucchero filato e risate, quella che ha segnato il via ufficiale delle celebrazioni locali a Castro Urdiales, cittadina affacciata sull’oceano nella regione della Cantabria, in Spagna. Ma tutto è cambiato in pochi istanti. Un guasto improvviso, una cabina che si ribalta in corsa, tre ragazzine sbalzate nel vuoto, le urla della folla, lo stop d’emergenza di un operatore.

Sabato scorso, intorno alle 19:00, la tragedia sfiorata è diventata protagonista assoluta del primo giorno di apertura del luna park allestito per la festa di paese. Un evento che si sarebbe dovuto concludere tra luci colorate e musica, ma che si è trasformato in un pomeriggio di terrore per decine di famiglie e adolescenti presenti.

Il momento dell’incidente: tutto in pochi secondi

L’attrazione in questione, una giostra ad alta velocità che lancia in aria le cabine roteanti, aveva già completato diversi giri quando qualcosa è andato storto. Una delle cabine si è capovolta di colpo, mentre era ancora in movimento, e tre ragazze sedicenni a bordo si sono trovate catapultate in un incubo. Secondo quanto ripreso da un video diventato virale sui social, due delle giovani sono state proiettate all’esterno, mentre la terza è rimasta aggrappata disperatamente a una maniglia, sospesa a testa in giù, mezza dentro e mezza fuori dal suo posto. La scena si è svolta sotto gli occhi di una folla incredula e attonita. L’addetto alla sicurezza ha subito attivato il sistema di emergenza, ma il danno era già fatto.

Ferite e paura: il bilancio dell’accaduto

La ragazza che ha riportato le conseguenze peggiori è stata la prima a cadere. Ha colpito violentemente la barra di sicurezza prima di essere scagliata oltre la recinzione, finendo sulla strada adiacente. Un impatto pericoloso che ha fatto temere il peggio. La seconda ragazza, anche lei sbalzata fuori, ha urtato contro la ringhiera della cabina prima di finire rovinosamente all’interno della struttura della giostra, mentre la terza ha colpito un palo della luce nel momento in cui la giostra ha frenato bruscamente. Quest’ultima è rimasta appesa nel vuoto per diversi istanti, finché il movimento non si è arrestato del tutto.

