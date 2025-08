Grave lutto in Italia, la famosa imprenditrice muore dopo una lunga malattia

La scomparsa di una delle principali figure dell’imprenditoria italiana ha lasciato un segno indelebile non soltanto tra gli operatori economici, ma anche nella collettività di un intero territorio. La sua carriera si è intrecciata in modo profondo con quella di un’azienda che rappresenta l’eccellenza della tradizione dolciaria italiana, costruita nel tempo grazie a dedizione, passione e visione strategica. Il vuoto lasciato dalla sua perdita richiama l’attenzione sull’importanza del valore imprenditoriale tramandato attraverso le generazioni.

La notizia della sua morte ha avuto forte risonanza nel mondo produttivo e nella società civile, non solo per l’importanza economica rivestita, ma anche per il profondo legame umano e sociale che la manager aveva saputo creare con la comunità locale e con tutti i collaboratori dell’azienda. Il suo operato non si è limitato ai risultati economici, ma si è distinto anche per l’impegno nel promuovere valori, identità e responsabilità sociale.

Alessandra Balocco, simbolo di Fossano e dell’impresa familiare

Alessandra Balocco, presidente e amministratore delegato della nota azienda dolciaria di Fossano, in provincia di Cuneo, si è spenta dopo una lunga malattia. La conferma della sua morte è arrivata dal sindaco Dario Tallone, che ha disposto la proclamazione del lutto cittadino nel giorno delle esequie. Il primo cittadino, con un messaggio sui social, ha dichiarato: «Apprendo con tristezza la notizia della scomparsa di Alessandra Balocco – ha scritto il primo cittadino sui social – rinnovando i sentimenti di stima e sincera riconoscenza per l’opera intelligente e lungimirante che ha condotto negli anni, contribuendo in modo significativo alla crescita economica e sociale della città e del nostro territorio».

Il lutto ha colpito profondamente la comunità locale, che vedeva in Alessandra Balocco un simbolo di dedizione e di impegno sociale. La sua attività imprenditoriale non si limitava alla gestione aziendale, ma si estendeva attraverso iniziative di sostegno a progetti sociali e culturali, rafforzando lo stretto legame tra l’impresa e la città di Fossano.

