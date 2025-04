Grave lutto per il famoso cantante, è morto il nonno

Un celebre cantante amatissimo in tutto il mondo sta vivendo ore di grande dolore.

Con un post pubblicato sui social, l’artista ha raccontato la perdita di una persona a lui molto cara, lasciando trasparire tutta la sua sofferenza. Una notizia che ha scosso fan e media, arrivata in un momento già particolarmente delicato per la sua vita privata. Solo dopo, il nome è stato svelato: si tratta di un legame familiare fortissimo spezzato improvvisamente.

È morto il nonno del famoso cantante

Un colpo al cuore per Justin Bieber: il cantante ha annunciato su Instagram la scomparsa del suo amato nonno Bruce Dale, morto giovedì scorso all’età di 80 anni.

Già alle prese con un periodo personale delicato, l’artista canadese ha voluto rendere omaggio al nonno con un post toccante, accompagnato da una vecchia fotografia che li ritrae insieme. “Ora fa male”, ha scritto Bieber, condividendo il suo dolore con i milioni di fan in tutto il mondo.

